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Байден заверил Зеленского в намерении конгресса продолжать поддержку Украины

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Американский президент Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в намерении конгресса США продолжать помощь Украине.

Об этом сообщил Белый дом.

В заявлении утверждается, что Байден и Зеленский «обсудили продолжающуюся борьбу Украины за защиту своей свободы и независимости».

«Президент Байден подчеркнул продолжающуюся твёрдую двухпартийную поддержку в Соединённых Штатах защиты Украиной своего суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего», — сказали в администрации Байдена.

Портал Axios ранее сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США».

Журналист Фрида Гитис в статье для CNN отметила, что Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.

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