Узнать больше

Шеф Пентагона пообещал Киеву добиться в конгрессе средств на дальнейшие поставки

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с украинским коллегой Рустемом Умеровым пообещал добиться от конгресса дополнительных средств на военные поставки для Киева.
Шеф Пентагона пообещал Киеву добиться в конгрессе средств на дальнейшие поставки
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

«Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром... Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать выделение $61,4 млрд для поддержки Украины и украинской армии.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации американского президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар также выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.

По данным HuffPost, в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить