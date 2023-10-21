Шеф Пентагона пообещал Киеву добиться в конгрессе средств на дальнейшие поставки

Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с украинским коллегой Рустемом Умеровым пообещал добиться от конгресса дополнительных средств на военные поставки для Киева.

«Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром... Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать выделение $61,4 млрд для поддержки Украины и украинской армии.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации американского президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар также выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.

По данным HuffPost, в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку.