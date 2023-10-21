Республиканец Пол Госар выступил против дополнительной помощи Украине

Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.

Политик назвал ошибкой объединить средства для Израиля вместе с деньгами для Украины.

«Я проголосую за необходимые средства для помощи Израилю в этот час нужды, но, если они объединены с миллиардами долларов для Украины, я буду против. Я не поддерживал прокси-войну на Украине, и я не стану делать этого, если её обернули в израильский флаг», — написал он в своём микроблоге.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать выделение $61,4 млрд для поддержки Украины и украинской армии.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации американского президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю.

По данным HuffPost, в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку.