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Республиканец Пол Госар выступил против дополнительной помощи Украине

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Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.
Республиканец Пол Госар выступил против дополнительной помощи Украине
  • AP
  • © Amanda Andrade-Rhoades

Политик назвал ошибкой объединить средства для Израиля вместе с деньгами для Украины.

«Я проголосую за необходимые средства для помощи Израилю в этот час нужды, но, если они объединены с миллиардами долларов для Украины, я буду против. Я не поддерживал прокси-войну на Украине, и я не стану делать этого, если её обернули в израильский флаг», — написал он в своём микроблоге.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать выделение $61,4 млрд для поддержки Украины и украинской армии.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации американского президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю.

По данным HuffPost, в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку.

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