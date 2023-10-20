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HuffPost: в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку

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В американском Государственном департаменте растёт напряжённость и, по сути, назревает мятеж в связи с несогласием политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту.
HuffPost: в Госдепе назревает мятеж из-за политики Байдена по Ближнему Востоку
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет HuffPost со ссылкой на источники.

В статье говорится, что подход Байдена относительно продолжающегося насилия в Израиле и Палестине «подпитывает растущую напряжённость» в Госдепе. 

По словам неназванных чиновников, госсекретарь США Энтони Блинкен и его старшие советники не обращают внимание на «широко распространённое разочарование», которое сложилось внутри Госдепа.

«По сути, мятеж назревает внутри Госдепартамента на всех уровнях», — заявил один из чиновников.

Как заявили два источника, дипломаты Госдепа готовят так называемую «телеграмму о несогласии» — документ с критикой политики США, который направляется руководству внешнеполитического ведомства по защищённому внутреннему каналу.

Ранее палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что у действующего руководства США нет политической воли для того, чтобы завершить палестино-израильский конфликт.

До этого президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать выделение $14,3 млрд для оказания помощи Израилю.

19 октября стало известно, что высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.

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