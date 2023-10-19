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Чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения о поставках оружия Израилю

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Высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.
Чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения о поставках оружия Израилю
  • AP

Об этом пишет New York Post со ссылкой на сообщение экс-чиновника в социальных сетях. 

Пол объяснил свой уход тем, что он обещал себе, что будет оставаться в госдепе до тех пор, пока будет чувствовать, что «вред, который он может нанести, можно перевесить добром, которое он может сделать».

«Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договорённости», — заявил он.

В статье говорится, что Пол работал в американском внешнеполитическом ведомстве более десяти лет. Он работал в бюро по военно-политическим вопросам, курирующем продажу оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

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