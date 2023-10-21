«Идёт на уловку»: почему Байден призвал конгресс США утвердить помощь одновременно Израилю и Украине

Президент США Джо Байден заявил, что направит в конгресс экстренный бюджетный запрос для поддержки «критически важных партнёров», в том числе Киева и Тель-Авива. Он назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды будущим поколениям, поскольку, по его словам, речь идёт о финансировании «нужд национальной безопасности Америки». Как отмечают эксперты, объединив два предложения о поддержке Украины и Израиля в один пакет, Белый дом рассчитывает протащить через конгресс исключённую из временного бюджета США финансовую помощь киевскому режиму.

Белый дом направит в конгресс экстренный бюджетный запрос для поддержки «критически важных партнёров», включая Израиль и Украину, заявил президент США Джо Байден в телеобращении к нации. По его словам, если Вашингтон не продолжит помогать Киеву и Тель-Авиву, то тем самым якобы поставит под угрозу «американское лидерство» и безопасность Соединённых Штатов.

«Если мы оставим Украину и отвернёмся от Израиля, то поставим всё это под угрозу — оно того не стоит. По этой причине завтра я собираюсь направить в конгресс экстренный бюджетный запрос для финансирования нужд национальной безопасности Америки и для поддержки наших критически важных партнёров, в том числе Израиля и Украины», — заявил он.

Речь идёт о $61 млрд на оказание помощи киевскому режиму, при этом половину суммы планируется потратить на восполнение запасов и модернизацию оружия самих США. Ещё $14 млрд Белый дом намерен выделить на нужды Тель-Авива, пишет агентство, пишут СМИ.

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Как утверждает Байден, пакет помощи Израилю — это «жест беспрецедентной поддержки» безопасности ближневосточной страны, который усилит её «качественное военное превосходство».

Что касается Украины, то, по словам главы Белого дома, сейчас Соединённые Штаты отправляют ей вооружения из своих запасов, в то время как выделяемые конгрессом деньги используются для пополнения собственного арсенала новой военной техникой, которая производится в Америке и «обеспечивает защиту» Соединённых Штатов.

Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая на протяжении поколений якобы будет «приносить дивиденды американской безопасности». При этом глава Белого дома признал, что в конгрессе США «есть разногласия», которые, по его мнению, «нужно преодолеть».

«Мы не можем позволить мелочной, однобокой, гневной политике препятствовать выполнению наших обязательств как великой нации. Мы не можем позволить и не позволим террористам вроде ХАМАС и тиранам наподобие Путина одержать победу. Я не дам этому случиться», — заявил он.

Такие слова Байдена пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми.

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон долго обманывал мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию, однако войны всегда представляли для США «разумную инвестицию», поскольку проходили не на американской территории.

«А чужие издержки их (Соединённые Штаты. — RT) не волновали. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — написала Захарова в своём в Telegram-канале.

Белый дом

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram также раскритиковал заявления Байдена. Как отметил Медведев, глава Белого дома назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены «на смерть других людей вдали от США».

«Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их (Соединённых Штатов. — RT) государственной жизни на протяжении столетий», — сказал Медведев.

Вместе с тем, как сообщают журналисты телеканала CNN со ссылкой на три источника в администрации Байдена, в Белом доме считают, что, хотя в конгрессе и сохраняется широкая двухпартийная поддержка предложенного президентом пакета помощи, «по-прежнему остаются существенные вопросы относительно путей его принятия, учитывая вакуум лидерства в палате представителей и опасения по поводу уровня федеральных расходов, ставящих под сомнение способность правительства обеспечивать себя финансированием после середины ноября».

Внутриполитический контекст

Напомним, к началу осени в конгрессе США украинский вопрос стал серьёзной проблемой, из-за которой долгое время не могли утвердить даже временный вариант бюджета федерального правительства Соединённых Штатов на 2024 финансовый год. Республиканцы и демократы оказались не в состоянии договориться относительно поддержки Киева. В результате утверждённый Джо Байденом временный проект бюджета не включает в себя расходы на поддержку Украины — соответствующие положения были изъяты из документа под давлением законодателей от Республиканской партии.

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Кроме того, из-за украинского вопроса с поста спикера палаты представителей США был отправлен в отставку Кевин Маккарти — республиканцы заподозрили его в сговоре с Байденом относительно компромисса с демократами по выделению средств на нужды ВСУ. Как отмечают западные СМИ, в настоящий момент ситуация с неопределённостью вокруг выбора спикера нижней палаты конгресса осложняет процесс выделения финансовых средств Киеву.

Кроме того, после обострения палестино-израильского конфликта в конгрессе США начали звучать голоса о том, что помощь киевскому режиму нужно переориентировать на нужды Тель-Авива. В частности, 10 октября сенатор от республиканцев Джош Хоули в соцсети Х (ранее Twitter) выступил с призывом «немедленно перенаправить» все средства, предназначенные для Украины, Израилю, который, как считает законодатель, столкнулся с экзистенциальной угрозой.

Однако, как заявил 15 октября Джо Байден в интервью CBS, Соединённые Штаты смогут продолжать поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. Позднее, 19 октября, во время брифинга ту же мысль озвучил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, подчеркнув, что речь идёт об обеспечении «оборонных потребностей» Киева и Тель-Авива.

«Соединить в одном документе»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, Байден и его администрация, по всей видимости, решили «играть на повышение» в вопросе выделения средств Киеву и Тель-Авиву.

«Если в запросе Белого дома к конгрессу действительно речь идёт о $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля, то действующая администрация заведомо завышает ставки, чтобы в итоге законодатели одобрили пусть и меньшую сумму, но также приемлемую. Даже если после политических торгов Киеву достанется, к примеру, только $30 млрд, на эти деньги Вашингтон сможет более полугода поддерживать ведение боевых действий ВСУ», — заявил эксперт в комментарии RT.

Кроме того, по словам Семибратова, Байден в своей речи по сути признаёт, что, оказывая помощь Киеву оружием со своих складов, США фактически поддерживают американских производителей в сфере ВПК.

Заседание нижней палаты конгресса США

globallookpress.com

© Rod Lamkey / CNP

«Глава Белого дома сам подсказывает мысль, что очередной запрос конгрессу является скорее уже не столько актом помощи Украине, сколько актом помощи своему собственному военно-промышленному комплексу. Не стоит исключать, что в рамках этой истории хорошо поработали лоббистские структуры, которые испугались потери больших контрактов, соответственно и больших денег из-за снижения степени участия Вашингтона в украинском кризисе», — сказал аналитик.

Семибратов также полагает, что включение помощи Украине в один пакет вместе с положениями о поддержке Израиля — это «совершенно чётко выверенная стратегия Белого дома».

«Байден идёт на уловку. Украинский вопрос пытаются прицепить к пакету помощи, которую американцы планируют оказать Тель-Авиву», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, помощь Украине будет «намного легче протащить» через конгресс, если она окажется в одном документе наряду с положениями о поддержке Израиля.

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«В Белом доме считают, что если два этих аспекта соединить в одном документе, то лояльность Вашингтона Киеву будет не так заметна, отойдёт на второй план, станет меньше раздражать противников выделения средств на нужды ВСУ и будет меньше вызывать вопросов», — отметил аналитик в комментарии RT.

Кроме того, по мнению Васильева, Байден неслучайно говорит о национальной безопасности США в контексте выделения помощи Украине и Израилю — он надеется, что ведение боевых действий по двум этим направлениям станет важнейшим фоном в президентской гонке 2024 года.

«Принцип здесь простой: на переправе лошадей не меняют. На этом фоне Байден и его окружение хотят удержать бразды правления в своих руках. Ведь по большому счёту нынешней администрации США нечем похвастаться в плане геополитических достижений да и во всех остальных сферах, включая область экономики. Поэтому в Белом доме считают, что ведение войны на два фронта — на Украине и Ближнем востоке — даст дополнительные очки Байдену во время предвыборной гонки», — пояснил он.

При этом Васильев считает, что шансы на одобрение помощи Украине и Израилю в рамках срочного запроса конгрессу «достаточно высоки».

«За счёт притягивания за уши Израиля у Белого дома действительно расширяется окно возможностей для получения этих денег — многие законодатели выступают за поддержку Тель-Авива. Поэтому, несмотря на неразбериху в нижней палате из-за сложностей с выбором спикера, в итоге ситуация будет разрешена, и запрос, пусть и с оговорками, но одобрят. Законодатели, конечно, могут потребовать снизить объём помощи Киеву, но деньги всё равно будут выделены», — заключил аналитик.