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Медведев назвал ментальным расстройством позицию Байдена по вооружению Украины

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Слова президента США Джо Байдена, назвавшего «разумной инвестицией» выделение денег на поставки оружия для Украины и Израиля, говорят о необратимом ментальном расстройстве, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он в резкой форме раскритиковал американского лидера, отметив, что это «не просто деменция старого придурка», а философия государственной жизни Соединённых Штатов.
Медведев назвал ментальным расстройством позицию Байдена по вооружению Украины
  • Gettyimages.ru

По словам российского чиновника, мир, ведомый США, «продолжает катиться в глубочайшую пропасть».

«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идёт о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля», — напомнил Медведев.

Как отмечает зампред Совбеза, по мнению главы Белого дома, инвестиции в смерть ненужных людей — это «разумно и хорошо».

«Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — написал бывший президент России в Telegram.

Джо Байден в своём выступлении назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

21 октября он отправит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.

Президент признал, что Вашингтон использует поставки Киеву оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

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