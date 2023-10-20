В Кремле считают неприемлемыми слова Байдена о Путине и ХАМАС
- РИА Новости
«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Джо Байден ранее во время выступления заявил, что для США «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».
Байден также назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.
21 октября он отправит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.