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В Кремле считают неприемлемыми слова Байдена о Путине и ХАМАС

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В Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, который провёл параллель между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС.
В Кремле считают неприемлемыми слова Байдена о Путине и ХАМАС
  • РИА Новости

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Джо Байден ранее во время выступления заявил, что для США «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Байден также назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

21 октября он отправит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.

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