Пентагон заявил, что всё ещё уверен в способности поддерживать Украину и Израиль
«Мне нечего сказать на этот счёт кроме того, что мы сможем продолжать поддерживать Украину и Израиль в том, что касается их оборонных потребностей», — сказал Райдер.
Портал Axios ранее сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США».
Журналист Фрида Гитис в статье для CNN отметила, что Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.