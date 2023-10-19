Пентагон заявил, что всё ещё уверен в способности поддерживать Украину и Израиль

Пентагон по-прежнему уверен, что в состоянии продолжать поставлять военную помощь как Израилю, так и Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского Минобороны Патрик Райдер. Так он прокомментировал недавние сообщения о том, что Вашингтон передаст ЦАХАЛ десятки тысяч снарядов, изначально предназначавшихся для ВСУ.

«Мне нечего сказать на этот счёт кроме того, что мы сможем продолжать поддерживать Украину и Израиль в том, что касается их оборонных потребностей», — сказал Райдер.

Портал Axios ранее сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США».

Журналист Фрида Гитис в статье для CNN отметила, что Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.