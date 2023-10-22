NYT: США придётся искать компромиссы в поставках оружия Украине и Израилю

Американская администрация перенаправит в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине, пишет The New York Times. Обе страны, участвующие в вооружённых конфликтах, нуждаются в системах вооружений, поэтому Вашингтону придётся искать компромиссы в поставках оружия.

Как отмечают американские журналисты, и Израиль, и Украина могут нуждаться в артиллерийских боеприпасах, умных бомбах и ракетах «Стингер».

Газета напоминает, что в последние месяцы контрнаступление армии Украины встретило «жёсткое сопротивление», в том числе минные поля, траншеи и другие оборонительные сооружения ВС России, а «изнурительная артиллерийская кампания переросла в войну на истощение».

Тем временем Израиль готовится начать совершенно иной тип сухопутной войны — городские бои в густонаселённом секторе Газа.

Портал Axios ранее сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США».

Сейчас администрация Байдена просит конгресс США удовлетворить запрос на общую сумму около $106 млрд, в том числе деньги предлагается выделить на военную помощь для Украины и для Израиля.

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выступил против выделения дополнительной помощи Украине. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин тоже заявила, что не поддержит запрос.