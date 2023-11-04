«Придётся пойти на уступки»: почему палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США одобрила законопроект о выделении военной помощи Израилю на сумму $14,3 млрд, в котором отсутствует поддержка Украины. Таким образом республиканцы в конгрессе ответили на план администрации Байдена объединить выделение помощи Украине и Израилю. По мнению политологов, администрация Байдена, скорее всего, найдёт способ помочь киевскому режиму, однако теперь объёмы финансирования придётся пересмотреть, а выделение помощи может затянуться.

Палата представителей конгресса США одобрила предложенный республиканцами отдельный законопроект о выделении Израилю $14,3 млрд помощи, в котором не содержится положений о помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате конгресса законопроект должен поступить на рассмотрение в сенат конгресса США.

Недавно избранный спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон призвал верхнюю палату конгресса и администрацию Байдена как можно скорее одобрить документ.

«Сенат и Белый дом не могут упустить этот момент, и я призываю их действовать быстро и принять этот законопроект, как сделала палата представителей», — заявил он.

Стоит отметить, что ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не будет выносить этот документ на голосование из-за отсутствия в нём пункта о помощи киевскому режиму. «Суть в том, что это несерьёзное предложение», — пояснил Шумер.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что даже если документ будет утверждён обеими палатами, президент Джо Байден наложит на него вето.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для ближневосточного региона и для нашей национальной безопасности», — заявили в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

По мнению представителей администрации, республиканцы, исключая из законопроекта пункт о поддержке Украины, «демонстрируют расхождения в подходе к союзникам» США.

В одной упряжке

Напомним, вопрос выделения финансовой помощи Украине в последние месяцы стал предметом серьёзной внутриполитической борьбы между палатой представителей конгресса США и администрацией Байдена.

Республиканцам, имеющим преимущество в палате представителей, удалось в конце сентября добиться исключения пункта о выделении помощи Украине из временного проекта бюджета федерального правительства США.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон

Gettyimages.ru

© Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc

Во избежание остановки работы правительства, или так называемого шатдауна, 30 сентября президент Джо Байден был вынужден подписать документ, но подверг республиканцев в конгрессе критике, подчеркнув, что поддержка Киева со стороны США не должна прекращаться.

После этого газета The Washington Post, ссылаясь на нескольких американских чиновников и конгрессменов, сообщила 9 октября, что администрация Байдена намерена объединить выделение помощи киевскому режиму с пакетом помощи Израилю. По данным источников издания, это должно было помочь Белому дому преодолеть сопротивление республиканцев в конгрессе, которые не смогут проголосовать против поддержки Израиля.

20 октября Белый дом запросил у конгресса $106 млрд.

Также по теме Поражено 11 тысяч объектов: как Израиль продолжает бомбардировки Газы, откладывая наземную операцию Армия обороны Израиля с начала конфликта с движением ХАМАС нанесла удары по 11 тыс. объектов в секторе Газа. Ранее в ООН заявили, что...

Львиную долю средств объёмом $61,4 млрд планируется выделить Украине, а на помощь Израилю отведено всего $14,3 млрд. Остальные средства пойдут на укрепление безопасности границ США, а также на программы по оказанию гуманитарной помощи.

Однако конгрессмены резко раскритиковали документ, заявив, что не будут голосовать за него. Спикер палаты Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News 26 октября заявил, что довёл до Белого дома позицию республиканцев, согласно которой оказание помощи Израилю однозначно должно быть отделено от финансирования Украины.

При этом Джонсон добавил, что конгрессмены хотели бы получить разъяснения относительно того, на что были потрачены уже выделенные Киеву деньги и чего администрация Байдена хочет добиться на Украине.

Через несколько дней пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация отвергает требования республиканцев исключить из законопроекта положение о финансировании Киева.

«Политизация наших интересов в сфере национальной безопасности не имеет смысла. Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины... стало бы отступлением от нормального двухпартийного процесса, которое могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы», — заявила представитель Белого дома.

Способы обхода

После ряда политических побед и избрания нового спикера республиканцы в сенате действительно воодушевились, однако их предложение по разделению помощи Израилю и Украине обязательно встретит сопротивление в сенате и Белом доме, сказал в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Чтобы документ был принят, его должен ратифицировать сенат, который сейчас за демократами. Кроме того, Байден в любом случае может ветировать это предложение. Но и президентское вето при определённых условиях может быть преодолено. Так что это ещё не конец истории», — отметил политолог.

Gettyimages.ru

© Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio

Вместе с тем, по мнению Блохина, Белый дом может найти способ профинансировать Украину и в обход конгресса.

«...Например, как в годы холодной войны, когда администрация Рейгана продавала оружие Ирану и из полученных средств финансировала повстанцев в Никарагуа. Это проводилось в обход конгресса на уровне ЦРУ. Они могут сделать так. Или же могут заставить Европу взять на себя все расходы по поддержке Украины. В данный момент для Белого дома ситуация сложилась неудобная, но точку в вопросе поддержки киевского режима со стороны США ставить ещё рано», — считает эксперт.

Для республиканцев же вся эта ситуация является инструментом внутриполитической борьбы, поводом обвинить администрацию Байдена в неэффективном бюджетном планировании и средством создать самому президенту-демократу имидж «хромой утки», полагает Блохин.

«Помощь Киеву с американской стороны выделяться будет, но уже не по щелчку. Одной из сторон этого спора придётся пойти на уступки, будут какие-то закулисные договорённости. Но при Байдене отказа от поддержки Украины не будет», — уверен политолог.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также считает, что Белый дом будет искать способы продлить режим Зеленского из-за внутриполитических причин.

Также по теме На вторых ролях: почему ряд конгрессменов не хотят объединять помощь Украине и Израилю Ряд республиканцев в палате представителей конгресса США скептически относятся к идее объединить запросы о выделении военной помощи...

«Администрация США слишком вложилась в поддержку Украины. На Киев потрачено более $100 млрд — это очень большие деньги. Если вся эта авантюра закончится провалом уже сейчас, на фоне предвыборной кампании, которая идёт в США, это будет иметь очень негативные последствия для репутации Байдена, его команды и для демократов в целом. Поэтому для главы Белого дома очень важно до последнего бороться за поддержку Киева, чтобы ВСУ продержались до ноября 2024 года, когда в США состоятся президентские выборы», — рассказал эксперт.

В свою очередь, республиканцы не намерены отступать, они остаются на своих позициях: на фоне огромного бюджетного дефицита они критикуют Белый дом за баснословные траты на Киев, добавил Батюк. По словам американиста, сейчас в этом внутриполитическом противостоянии в более сильной позиции находится именно палата представителей.

«Преимущество на стороне палаты, так как по Конституции США она контролирует государственные траты. Администрация может выдвигать предложения и предлагать инициативы. Так или иначе Белому дому и демократам в сенате придётся пойти на компромисс с республиканцами в палате представителей и пересмотреть объёмы выделяемых Киеву средств», — заключил политолог.