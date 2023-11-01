Поражено 11 тыс. объектов: как Израиль продолжает бомбардировки Газы, откладывая наземную операцию

Армия обороны Израиля с начала конфликта с движением ХАМАС нанесла удары по 11 тыс. объектов в секторе Газа. Ранее в ООН заявили, что 70% погибших в палестинском анклаве — женщины и дети. При этом анонсированная наземная операция против ХАМАС в Газе до сих пор не началась. Военные эксперты отмечают, что израильтяне проводят фактически ковровые бомбардировки Газы, чтобы избежать потерь в прямом столкновении с ХАМАС.

Армия обороны Израиля с начала конфликта с палестинским движением ХАМАС нанесла удары по 11 тыс. объектов в секторе Газа, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные также сообщили, что в ночь на 1 ноября поразили ряд целей по всему сектору Газа, в том числе оперативные командные центры и террористические ячейки ХАМАС.

«Некуда бежать»

ЦАХАЛ неоднократно подвергался критике за нанесение неизбирательных ударов по жилым кварталам Газы, а также районам и объектам, где укрываются гражданские. Так, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 500 до 800 человек.

Позднее израильские силы нанесли удар по греческой православной церкви Святого Порфирия, где укрывались палестинские беженцы.

Кроме того был нанесён удар по лагерю беженцев «Джабалия». По данным МВД палестинского анклава, в лагере погибли или получили ранения по меньшей мере 400 человек.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, выступая на заседании Совбеза ООН сообщил, что около 70% погибших в секторе Газа в результате израильских ударов составляют женщины и дети.

По его словам, за три недели конфликта в Газе были убиты около 3,2 тыс. детей.

«Эта цифра превышает число детей, ежегодно погибающих в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года. Это не может быть «сопутствующим ущербом», — заявил Лаззарини.

Разрушения в Газе

© AP Photo/Mohammed Dahman

Чиновник ООН подчеркнул, что удары наносятся по церквям, мечетям, больницам и объектам БАПОР, в том числе тем, где находились перемещённые лица. Лаззарини сообщил, что в результате израильских ударов погибли уже 63 сотрудника организации.

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Он также отметил, что происходящее в Газе — «это принудительное перемещение населения». По данным ООН, свои дома с начала войны вынужденно покинули более 1,4 млн жителей Газы. Около 671 тыс. из них укрылись в убежищах, организованных БАПОР.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала обострения конфликта в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. В секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя происходящее, заявил, что последовательные удары по мирному населению в Газе не поддаются оправданию.

«Страшные события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — сказал президент России.

Замороженное вторжение

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС осуществило внезапную атаку с масштабными ракетными обстрелами и проникновением боевиков организации в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» и начал наносить удары по территории палестинского анклава, а также по и целям в Ливане и Сирии. На фоне блокады и авиаударов со стороны Израиля ООН сообщала о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Представители военного и политического руководства Израиля заявляли, что армия страны проведёт полномасштабную наземную операцию в Газе, целью которой является отстранение ХАМАС от власти и его окончательное уничтожение. Однако её проведение откладывалось под разными предлогами. По данным телеканала CNN, Вашингтон якобы попросил Израиль отложить наземную операцию до освобождения захваченных заложников, среди которых есть граждане США. В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что, по мнению администрации Байдена, Израиль не готов к вторжению в Газу.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября заявил, что израильская армия расширяет наземные операции в секторе Газа, не уточнив при этом, означает ли это расширение начало полномасштабной наземной операции. Позднее в интервью американскому каналу ABC другой представитель израильской армии Питер Лернер прояснил, что это всё же не является официальной наземной операцией, которую анонсировало руководство Израиля.

«Ковровые бомбардировки»

Израильским военным не составило труда поразить такое количество целей, так как их атаки явно были неизбирательными и не считались с возможным количеством жертв среди гражданского населения, сказал в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

«Можно отметить, что атаки ЦАХАЛ по Газе были больше похожи на ковровую бомбардировку, чем на точечные удары», — подчеркнул эксперт.

Израильские танки

AP

Израиль последовательно бомбит жилые кварталы Газы, подчеркнул в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Преимущественно это удары по жилым кварталам, в ходе которых гибнут мирные жители, в основном женщины и дети. Недавно был нанесён удар по лагерю беженцев — целью был один из главарей ХАМАС, но при этом погибли около 400 мирных жителей», — отметил политолог.

Андрей Кошкин добавил, что из-за действий израильских военных, а также блокады анклава в Газе сложилась критическая гуманитарная ситуация — там не хватает воды, продовольствия, предметов первой необходимости.

Иван Коновалов считает, что такими методами ЦАХАЛ хочет выдавить палестинцев из Газы на территорию прилегающего Египта, при этом не вступая в бой с самим движением ХАМАС.

«Палестинцы готовились к вторжению в Газу, поэтому массированная атака живой силой в короткий срок со стороны ЦАХАЛ может привести к большим потерям. И поэтому сам по себе конфликт развивается достаточно медленно, хотя интенсивность ударов со стороны Израиля крайне высока», — рассказал военный обозреватель.

Однако власти Израиля теперь уже не могут отказаться от проведения наземной операции в Газе по политическим причинам, добавил Коновалов.

«Они уже неоднократно заявляли на официальном уровне, что ХАМАС будет полностью уничтожен. Пока что израильтяне продолжают наносить удары и искать выход из ситуации, так как по мере развития этого конфликта ситуация на Ближнем Востоке в целом становится всё более напряжённой. Это влияет и на Тель-Авив, который прекрасно осознаёт, что у ХАМАС и палестинцев поддержка в регионе конфликта очень высока. Поэтому, с одной стороны, операцию надо провести как можно быстрее, а с другой — это довольно сложно осуществить», — подчеркнул эксперт.

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В Израиле ранее заявили о расширении сухопутной операции в секторе Газа, однако на деле ожидаемое вторжение ЦАХАЛ так и не началось, напомнил Андрей Кошкин. Сейчас израильские силы заявляют о проведении неких рейдов при поддержке авиации и артиллерии.

«При этом в полномасштабную операцию это не переходит. Всё что мы наблюдаем, это как танки «Меркава» прямой наводкой подрывают гражданские автомобили, нанесение ударов по жилым кварталам, больницам и лагерям для беженцев. США и Израиль обсуждают какие-то проблемы послеконфликтного управления Газой, однако не говорят, когда и как завершиться собственно сам конфликт. Предпосылок для прекращения огня со стороны Израиля пока нет», — заключил собеседник RT.