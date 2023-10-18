Военная хроника проанализировала удар по больнице в секторе Газа

Военная хроника проанализировала обстоятельства удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. ХАМАС и ЦАХАЛ обвиняют друг друга в этой атаке.

В результате произошедшего, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек.

«Утверждения пресс-службы ЦАХАЛ, что на месте удара авиабомбы неизбежно образовалась бы крупная воронка, и верны и неверны одновременно», — говорится в разборе Военной хроники.

Отмечается, что поражение домов в плотной городской застройке зачастую не позволяет обнаружить воронку от взрыва, поскольку она обычно завалена обломками.

В материале также указывается, что американские «умные бомбы» с комплектом спутникового наведения JDAM, которые применяет израильская армия, можно запрограммировать как на контактный подрыв, так и на воздушный.

«Рассматривая версию со сходом ракеты ХАМАС и её последующим взрывом у больницы «Аль-Ахли», следует принимать во внимание, что такая вероятность существовала. Палестинские ракеты, как и авиабомбы, используемые ЦАХАЛ, содержат поражающие элементы и могут нанести серьёзный ущерб», — пишет Военная хроника.

При этом в разборе говорится, что убедительных и неоспоримых доказательств в пользу версии с прилётом ракеты ХАМАС по парковке, забитой гражданским населением, в данный момент нет.

Отмечается, что на месте не обнаружили ни обломков, ни места, в которое могла бы упасть такая ракета.

Ночью 18 октября Израиль заявил, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.

Позже израильская армия, чтобы доказать свою непричастность к недавнему удару по больнице в Газе, опубликовала видео, на котором показано место взрыва.

Вместе с этим президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.