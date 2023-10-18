ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице
- AP
На фотографиях, которые показаны в ролике, видна парковка на территории госпиталя до и после происшествия.
Как отмечает ЦАХАЛ, воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов, на месте нет.
Ночью 18 октября Израиль заявил, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.
Вместе с этим президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.