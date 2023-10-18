ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице

Израильская армия, чтобы доказать свою непричастность к недавнему удару по больнице в Газе, опубликовала видео, на котором показано место взрыва.

На фотографиях, которые показаны в ролике, видна парковка на территории госпиталя до и после происшествия.

Как отмечает ЦАХАЛ, воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов, на месте нет.

Ночью 18 октября Израиль заявил, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.

Вместе с этим президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.