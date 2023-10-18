Узнать больше

ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице

Короткая ссылка
Израильская армия, чтобы доказать свою непричастность к недавнему удару по больнице в Газе, опубликовала видео, на котором показано место взрыва.
ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице
  • AP

На фотографиях, которые показаны в ролике, видна парковка на территории госпиталя до и после происшествия.

Как отмечает ЦАХАЛ, воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов, на месте нет.

Ночью 18 октября Израиль заявил, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.

Вместе с этим президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить