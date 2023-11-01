Готовность к долгой кампании и гибель заложников: что известно о ходе военных действий в секторе Газа

В Израиле заявили о готовности к длительной военной кампании в рамках текущей эскалации конфликта. Соответствующие заявления сделали израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Йоав Галант. Между тем в ЦАХАЛ заявили о новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Боевое крыло палестинской организации, в свою очередь, сообщает о гибели нескольких заложников в результате израильских ударов.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ночью были нанесены удары по нескольким объектам ХАМАС на всей территории сектора Газа. Среди поражённых целей упомянуты оперативные командные центры и «террористические ячейки».

Кроме того, из сообщения израильских военных следует, что в ходе прошедших накануне столкновений были выявлены бойцы ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медцентром и правительственными учреждениями в Джабалии на севере сектора Газа. Впоследствии по этим целям был нанесён авиаудар.

По данным ЦАХАЛ, в общей сложности с 7 октября израильские военные поразили в секторе Газа 11 тыс. целей, имеющих отношение к боевикам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «война будет долгой». По его словам, к настоящему времени у Израиля есть важные достижения, но есть и болезненные потери.

О вероятности продолжительного конфликта также высказался министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, военные ЦАХАЛ готовы к длительной и сложной кампании.

Между тем военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило о гибели семи заложников, в том числе трёх иностранцев, при ударе по Джабалии во вторник. По данным МВД палестинского анклава, в лагере накануне погибли или получили ранения по меньшей мере 400 человек.

Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм тем временем заявил, что при подготовке авиаударов на территории сектора Газа каждая цель проходит 11—12 этапов согласования, прежде чем её утвердят.

По его словам, ЦАХАЛ строго соблюдает механизм, согласно которому уровень смертности среди гражданского населения должен быть пропорционален важности поражаемой военной цели.

В свою очередь, посол Израиля в России Александр Бен Цви усомнился в данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии. Как заявил дипломат в беседе с РБК, эта информация требует проверки.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявлял, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Бен Цви поставил под сомнение эти данные, отметив, что агентства не располагают точными данными.

«Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — добавил посол.

По словам дипломата, палестинское движение «использует гражданское население как живой щит».

Ситуация с заложниками ХАМАС

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что во время беседы в израильском МИД он дал чёткие разъяснения по поводу приёма представителей ХАМАС в Москве.

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«Я со своей стороны всё-таки сказал, что приём представителей ХАМАС не означает ни в коей мере поддержки террористических методов, которые часть боевиков этой организации используют, и нам приписывают некую поддержку терроризма — это вообще не соответствует действительности», — сказал Викторов в эфире канала «Россия 1».

Дипломат подчеркнул, что Москва в первую очередь поддерживает справедливое урегулирование палестинского вопроса.

Наряду с этим Викторов сообщил, что ХАМАС удерживает около пяти-шести российских граждан. На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает активные усилия для содействия в вопросе разрешения ситуации с пленными россиянами.

«Мы делаем всё для того, чтобы содействовать разрешению ситуации с заложниками. Это всё, что я могу сказать. Это вопросы безопасности, и здесь любое слово может, к сожалению, сыграть против благополучного развития ситуации. Но мы находимся в контакте со всеми сторонами по этому вопросу», — сказала она в эфире радио Sputnik.