Посол Израиля усомнился в правдивости данных ООН о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии. По словам дипломата, эта информация требует проверки, а Израиль не атакует гражданское население.

Как напоминает РБК, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини утверждал, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные», — сказал изданию израильский посол.

По словам Бен Цви, «у них нет, у всех этих агентств, точных данных».

«Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — добавил посол.

Бен Цви обратил внимание на то, что палестинское движение «использует гражданское население как живой щит».

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

Как писала газета The Wall Street Journal, представитель армии Израиля майор Нир Динар отметил, что израильские ВС неспособны отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.