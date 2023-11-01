RT в Telegram
Подпишись

Посол Израиля усомнился в правдивости данных ООН о гибели женщин и детей в Газе

Короткая ссылка
Посол Израиля в России Александр Бен Цви сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии. По словам дипломата, эта информация требует проверки, а Израиль не атакует гражданское население.
Посол Израиля усомнился в правдивости данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
  • Gettyimages.ru

Как напоминает РБК, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини утверждал, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные», — сказал изданию израильский посол.

По словам Бен Цви, «у них нет, у всех этих агентств, точных данных».

«Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — добавил посол.

Бен Цви обратил внимание на то, что палестинское движение «использует гражданское население как живой щит».

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

Как писала газета The Wall Street Journal, представитель армии Израиля майор Нир Динар отметил, что израильские ВС неспособны отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить