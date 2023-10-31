RT в Telegram
Подпишись

В ЮНИСЕФ заявили о превращении сектора Газа «в кладбище для детей»

Короткая ссылка
Официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».
В ЮНИСЕФ заявили о превращении сектора Газа «в кладбище для детей»
  • AP
  • © Abed Khaled

Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

«Газа превратилась в кладбище для детей», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что, по последней информации от Минздрава Газы, в регионе погибли более 3450 детей.

Элдер вновь призвал Израиль к немедленному прекращению огня и открытию пропускных пунктов для поступления гуманитарной помощи. 

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить