В ЮНИСЕФ заявили о превращении сектора Газа «в кладбище для детей»

Официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

«Газа превратилась в кладбище для детей», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что, по последней информации от Минздрава Газы, в регионе погибли более 3450 детей.

Элдер вновь призвал Израиль к немедленному прекращению огня и открытию пропускных пунктов для поступления гуманитарной помощи.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.