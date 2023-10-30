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В Израиле заявили о неспособности отличить гражданских от ХАМАС в секторе Газа

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Представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.
В Израиле заявили о неспособности отличить гражданских от ХАМАС в секторе Газа
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом он заявил газете The Wall Street Journal, комментируя обстрел израильским танком автомобиля с обычными людьми.

По его словам, данная ситуация связана с тем, что члены палестинской организации ездят на обычных машинах, как и мирные жители.

«Армии обороны Израиля не было продемонстрировано никаких доказательств, что едет гражданская машина, и нет никакой информации о том, кто внутри. Террористы используют гражданскую инфраструктуру, такую как машины. У них нет танков или военных внедорожников», — отметил представитель армии.

Ранее появились сообщения, а также видео того, что израильский танк открыл огонь по машине с мирными людьми. В результате этого погибли три человека.

29 октября стало известно, что Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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