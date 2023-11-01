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Армия Израиля: с 7 октября ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч целей ХАМАС в Газе

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с 7 октября ЦАХАЛ поразил более 11 тыс. целей боевиков палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.
Армия Израиля: с 7 октября ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч целей ХАМАС в Газе
  • © AP Photo/Abed Khaled

Об этом информирует пресс-служба израильской армии. 

«С начала войны ЦАХАЛ поразил более 11 тыс. целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую ночь израильская армия ударила по нескольким объектам ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая командные центры и «террористические ячейки».

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. израильских военных вторглись в сектор Газа с момента расширения наземной операции Израиля 27 октября.

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