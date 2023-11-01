Армия Израиля: с 7 октября ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч целей ХАМАС в Газе
- © AP Photo/Abed Khaled
Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
«С начала войны ЦАХАЛ поразил более 11 тыс. целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую ночь израильская армия ударила по нескольким объектам ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая командные центры и «террористические ячейки».
Ранее сообщалось, что более 20 тыс. израильских военных вторглись в сектор Газа с момента расширения наземной операции Израиля 27 октября.