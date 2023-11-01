Хаменеи призвал мусульманские страны остановить поставки нефти в Израиль

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставлять Израилю нефть и продовольствие.

«Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия сионистскому режиму», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Всемирный банк ранее в своём прогнозе предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до шокирующих значений на фоне вероятного сбоя в поставках на рынки сырья.

В середине октября гендиректор JPMorgan Джейми Даймон также предостерёг об одном из самых опасных времён для инвесторов за последние десятилетия в связи с ситуацией в мире: по его оценкам, боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к длительным и серьёзным последствиям для энергетических и продовольственных рынков.