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Всемирный банк: эскалация на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до $157

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до шокирующих значений на фоне вероятного сбоя в поставках на рынки сырья, предупреждает Всемирный банк в своём прогнозе.
Всемирный банк: эскалация на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до $157
  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

Как пишет The New York Times со ссылкой на материалы банка, вероятное обострение конфликта и его выход за пределы Израиля и Палестины может привести к тому, что нефть подорожает на 75% и достигнет значений до $157 за баррель.

Подобное событие будет сравнимо с арабским нефтяным эмбарго 1973 года, отметили во Всемирном банке.

В середине октября гендиректор JPMorgan Джейми Даймон предупредил об одном из самых опасных времён для инвесторов за последние десятилетия в связи с ситуацией в мире: по его оценкам, боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к длительным и серьёзным последствиям для энергетических и продовольственных рынков.

При этом министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что сейчас американские власти не усматривают глобальных последствий обострения конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику.

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