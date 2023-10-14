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Глава JPMorgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия

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Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон предупредил об одном из самых опасных времён для инвесторов за последние десятилетия в связи с ситуацией в мире.
Глава JPMorgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в отчёте Даймона за III квартал 2023 года.

Как отметил гендиректор, конфликт вокруг Украины, а также боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к длительным и серьёзным последствиям для энергетических и продовольственных рынков, а также международной торговли и отношений между государствами.

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру последствий», — говорится в публикации.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.

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