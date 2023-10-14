Глава JPMorgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия
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Об этом говорится в отчёте Даймона за III квартал 2023 года.
Как отметил гендиректор, конфликт вокруг Украины, а также боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к длительным и серьёзным последствиям для энергетических и продовольственных рынков, а также международной торговли и отношений между государствами.
«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру последствий», — говорится в публикации.
Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.