Инвестор назвал ситуацию в секторе Газа главным фактором влияния на рынок нефти

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.

Главным фактором, который будет в ближайшую неделю влиять на котировки нефти, по словам специалиста, безусловно, будет оставаться ситуация в секторе Газа.

Он добавил, что после некоторого затишья котировки вновь показали восходящий тренд.

«Brent поднялась на 0,76%, до $86,65 за баррель, WTI — на 0,95%, до $83,7 за баррель. За грядущую неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Впрочем, если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — заключил Сидоров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал основные факторы, которые сейчас оказывают влияние на нефтяные цены.