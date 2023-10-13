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Инвестор назвал ситуацию в секторе Газа главным фактором влияния на рынок нефти

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.
Инвестор назвал ситуацию в секторе Газа главным фактором влияния на рынок нефти
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Главным фактором, который будет в ближайшую неделю влиять на котировки нефти, по словам специалиста, безусловно, будет оставаться ситуация в секторе Газа.

Он добавил, что после некоторого затишья котировки вновь показали восходящий тренд.

«Brent поднялась на 0,76%, до $86,65 за баррель, WTI — на 0,95%, до $83,7 за баррель. За грядущую неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Впрочем, если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — заключил Сидоров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал основные факторы, которые сейчас оказывают влияние на нефтяные цены.

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