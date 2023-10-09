Аналитик: нефть всегда дорожает на фоне тревожных новостей с Ближнего Востока

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в беседе с RT основные факторы, которые сейчас оказывают влияние на нефтяные цены.

«Есть определённое подорожание, но это происходит постоянно, когда приходят какие-то тревожные новости с Ближнего Востока. Что бы там ни происходило, концентрация экспортёров нефти такова, что это всегда вызывает риски для экспорта нефти из регионов Ближнего Востока. Соответственно, в данном случае все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана», — объяснил Юшков.

Аналитик отметил, что иранский представитель в ООН заявил о непричастности страны к вооружённому конфликту, но в СМИ высказывались мнения о том, что Иран может участвовать в нём «через свои прокси-структуры, в том числе «Хезболлу».

«А Иран всё-таки является крупным экспортёром нефти. В основном вся его нефть уходит в Китай, тем не менее, если его объёмы не то что полностью уйдут с рынка, а хотя бы уменьшатся, то это будет ощутимо для мирового рынка. Это усугубит и так возникающий сейчас дефицит, и цены уйдут высоко вверх... Поэтому заранее, хотя сейчас ещё с нефтью ничего не происходит физически, трейдеры начинают закладывать этот риск в стоимость, пытаясь скупить фьючерсы. На тот случай, если действительно какое-то сокращение поставок, прежде всего из Ирана, произойдёт, тогда нефть подорожает и они продадут эти фьючерсы ещё дороже. А из-за того, что они так массово делают, цена немного растёт», — добавил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на нефть резко выросли на фоне событий на Ближнем Востоке.

Нефть подорожала до самого высокого с начала этого месяца уровня и торгуется по ценам выше $86 за баррель.