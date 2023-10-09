Bloomberg: цены на нефть подскочили на фоне событий на Ближнем Востоке
Об этом сообщает Bloomberg.
Нефть подорожала до самого высокого с начала этого месяца уровня и торгуется по ценам выше 86$ за баррель.
Отмечается, что последствия для рынков будут определяться тем, распространится ли израильско-палестинский конфликт на остальную часть Ближневосточного региона.
Подробности — в материале ИноТВ.
8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.