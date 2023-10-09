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Bloomberg: цены на нефть подскочили на фоне событий на Ближнем Востоке

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Цены на нефть резко выросли на фоне событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть подорожала до самого высокого с начала этого месяца уровня и торгуется по ценам выше 86$ за баррель.

Отмечается, что последствия для рынков будут определяться тем, распространится ли израильско-палестинский конфликт на остальную часть Ближневосточного региона.

Подробности — в материале ИноТВ.

8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

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