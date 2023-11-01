Острое противостояние: почему Белый дом не хочет разделить средства для помощи Украине и Израилю

Администрация США отвергла требования представителей Республиканской партии исключить из законопроекта о поддержке «критически важных партнёров», включая Израиль и Украину, положение о финансировании Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее республиканцы предложили «развести» помощь двум странам. По мнению экспертов, несмотря на заявления Вашингтона о двухпартийном «консенсусе» относительно помощи Украине и Израилю, разногласия между администрацией Байдена и группой республиканцев в нижней палате вышли на новый уровень.

Администрация президента США Джо Байдена отвергла требования представителей Республиканской партии исключить из законопроекта о поддержке «критически важных партнёров», включая Израиль и Украину, положение о финансировании Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Политизация наших интересов в сфере национальной безопасности не имеет смысла. Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины... стало бы отступлением от нормального двухпартийного процесса, которое могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы», — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Ранее новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил сотрудникам Белого дома о наличии консенсуса у республиканцев в палате представителей о том, что вопросы об оказании помощи Израилю и финансировании Украины «необходимо развести». Кроме того, по его словам, законодатели ждут разъяснений, на что были израсходованы уже выделенные киевскому режиму средства, а также хотят знать, к чему США «хотят прийти на Украине».

«Белый дом этого не объясняет», — подчеркнул Джонсон.

Конгрессмены-республиканцы в нижней палате предложили свой законопроект, в котором отсутствует поддержка Киеву, а финансирование помощи Израилю предполагается в размере $14,3 млрд за счёт сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов (СВД, федеральное налоговое ведомство).

Общественно-политический контекст

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден направил в конгресс экстренный бюджетный запрос для поддержки своих партнёров, в том числе Израиля и Украины. Речь идёт, в частности, о выделении $61,4 млрд на нужды Киева и $14,3 млрд для Тель-Авива.

По сообщениям различных СМИ, это решение главы Белого дома вызывает недопонимание у американской общественности. В частности, колумнисты журнала Foreign Policy (FP) задались вопросом, почему за поддержку Украины и Израиля должны платить из своих налоговых отчислений рядовые граждане США.

«Но самое главное, он (Байден. — RT) так и не объяснил, почему рядовых американцев, скажем, моих родных и друзей в штате Миссури, должно волновать происходящее в Газе или на Украине. По его словам, если президента России Владимира Путина не остановить на Украине, то (затем. — RT) он двинется в Польшу. Но если кому-то нет дела до Украины, то почему его должна волновать Польша?», — заявил журналист FP.

Как констатируют представители издания, попытка президента США Джо Байдена связать помощь Киеву и поддержку Тель-Авиву может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов. По мнению колумнистов, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

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В то же время контролируемая республиканцами палата представителей может «просто отказаться выполнять требование президента США» о помощи как Израилю, так и Украине, сообщает издание South China Morning Post. Оно отмечает, что новый спикер нижней палаты конгресса США Джонсон «выступает против продолжения спонсирования Киева». При этом военная поддержка Украины со стороны Запада — единственный спасательный круг для киевского режима, пишет издание. И если Соединённые Штаты перестанут оказывать помощь украинским властям, то крайне маловероятно, что Европа сможет восполнить этот пробел, если вообще изъявит такое желание ввиду экономических проблем.

Как в свою очередь пишет газета The Wall Street Journal, представители оборонной сферы на Западе обеспокоены тем, что в условиях необходимости осуществлять поставки одновременно Украине и Израилю снарядов и другого вооружения может не хватить для снабжения всех союзников. Издание приводит слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который признал, что оборонная промышленность членов альянса лишена достаточных резервных мощностей для реагирования на кризисы.

«Любым способом выбить деньги»

По мнению экспертов, несмотря на заявления пресс-секретаря Белого дома о двухпартийном «консенсусе» относительно помощи Украине и Израилю, разногласия между администрацией Байдена и целой группой конгрессменов-республиканцев под руководством нового спикера палаты представителей «выплеснулись наружу в полной мере».

«Противостояние становится достаточно острым. Об этом свидетельствует в первую очередь отдельно опубликованное заявление Жан-Пьер. Её слова говорят о том, что действительно сменившееся руководство палаты представителей твёрдо нацелено на то, чтобы уменьшить размеры помощи Украине. Этого больше всего и боится Белый дом», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

Заседание Палаты представителей США

© AP Photo / Patrick Semansky

Как пояснил эксперт, особенность бюджетной заявки, которая была направлена в конгресс Байденом, сводится к тому, что в ней «очень сложно отделить» помощь Украине и Израилю от остальных положений документа.

«Это было сделано намеренно Белым домом, чтобы республиканцы в палате представителей согласились проголосовать за этот пакет. Но сейчас мы видим, что стратегия Вашингтона не срабатывает. Если инициатива Джонсона и его сторонников рассматривать отдельно два законопроекта по поддержке Киева и Тель-Авива увенчается успехом, очень велика вероятность того, что сумма, которую конгресс будет готов выделить на нужды ВСУ, будет намного меньше $60 млрд, которые ранее были запрошены президентом США», — сказал Васильев.

Однако при таком сценарии проблема для администрации Байдена будет заключаться не только в этом, констатировал Васильев.

«Сложность для Белого дома при таком раскладе будет состоять и в том, что республиканцы захотят тщательным образом изучить обоснованность запроса средств для поддержки Киева со стороны США. Байден и его окружение пытаются избежать такого сценария, поскольку они взяли курс на то, чтобы получить колоссальную сумму на нужды ВСУ, а о конкретных статьях расходов они пока не думают. Цель Байдена — любым способом выбить деньги у конгресса на затягивание украинского конфликта за счёт очередных траншей Киеву», — отметил Васильев.

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Схожего мнения придерживается и американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. По его мнению, для администрации США всё равно остаётся первоочередным украинский вопрос, поскольку для Байдена эта повестка важна в преддверии президентских выборов.

«Это та тема, за которую он ратовал всё это время и теперь не может от неё отказаться, поскольку боится потерять голоса сторонников среди избирателей. При этом в Белом доме также прекрасно понимают, что конфликт, который обострился на Ближнем Востоке, к глубокому сожалению, будет продолжаться в той или иной форме ещё долго, а потому вкладываться по полной в это противостояние Вашингтон не намерен. Об этом говорит в том числе и предложенный Байденом законопроект, в котором администрация США зубами вгрызлась именно в многомиллиардную помощь Украине», — рассказал в беседе с RT аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, что несмотря на протесты республиканцев в палате представителей, помощь Украине со стороны США всё же будет выделена, пусть и не тем путём, на который рассчитывают в Белом доме.

«Даже если конгресс заблокирует решение, а он, скорее всего, сделает это, или, по крайней мере, существенно сократит запрос Байдена, всё равно администрацией США будут найдены другие формы финансирования киевского режима», — отметил Ордуханян.

Президент США Джо Байден

AP

Со своей стороны Васильев уточнил, что дополнительные деньги на нужды ВСУ в конечном итоге могут быть получены Белым домом за счёт перераспределения бюджета Пентагона.

«При перепрограммировании расходов Минобороны США администрация Байдена должна будет по живому резать бюджет американского оборонного ведомства», — сказал аналитик.

В свою очередь, Ордуханян объяснил, какова роль нового спикера палаты представителей в выделении помощи Украине со стороны США.

«В формировании бюджета и при внебюджетном формировании расходов голос нового спикера Джонсона — основополагающий. Тем более что он за достаточно короткое время завоевал определённую популярность среди республиканцев в нижней палате. И учитывая данный аспект, его голос будет достаточно весомым при принятии окончательного решения относительно поддержки Украины», — заключил эксперт.