«Под ударами могут оказаться школы и госпитали»: эксперты — об опасности поставок Киеву ракет ATACMS

Соединённые Штаты ставят под угрозу жизни мирных граждан, передавая Киеву баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил представитель руководящего комитета Коалиции США за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи. По мнению экспертов, под обстрелом новых ракет ВСУ в первую очередь могут оказаться города на возвращённых территориях РФ. Кроме того, определённую опасность ATACMS представляют и для военных объектов. Данная проблема решается сооружением защитных укрытий и работой средств ПВО, отмечают специалисты.

Член руководящего комитета Коалиции США за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в своей статье в издании Responsible Statecraft заявил, что переданные Киеву американские ракеты ATACMS, которые исключают точечное поражение целей, представляют крайне серьёзную угрозу для мирного населения.

«Администрация Байдена своим решением отправить Украине ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, игнорирует десятилетия человеческих страданий, вызванные применением этого неизбирательного оружия. Она также пренебрегает твёрдым международным консенсусом, признающим, что ответственное использование кассетных боеприпасов — это миф. Это неприемлемо. Нам нужна другая стратегия», — написал Пичи.

Эксперт напомнил, что каждая единица ATACMS является носителем около 950 суббоеприпасов. Как полагает Пичи, применение ВСУ этих ракет «значительно увеличит количество неразорвавшихся боеприпасов американского происхождения на территории Украины».

Ранее, как напомнил эксперт, Киев уже получил от США кассетные снаряды DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions) для артиллерийских орудий калибра 155 мм. Каждый такой снаряд содержит десятки поражающих элементов. По словам Пичи, даже если процент неразорвавшихся боеприпасов будет невелик, на «их поиск и безопасное уничтожение могут уйти многие годы».

ATACMS представляет собой твердотопливную баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Её производителем является американская оружейная корпорация Lockheed Martin. Боеприпасы выстреливаются из пусковых установок РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые Вашингтон поставляют Киеву с 2022 года.

Американская баллистическая ракета постоянно совершенствовалась и имеет несколько модификаций. Самая современная на текущий момент версия, которую выпускает Lockheed Martin, оснащена осколочно-фугасной боеголовкой класса WDU18 массой около 227 кг. Этот снаряд отличается улучшенной системой наведения и способен поражать цели на дальности до 300 км.

Решение о передаче ВСУ первой партии ATACMS с кассетными боевыми частями было принято президентом США Джо Байденом после нескольких месяцев обсуждений. Об этом 23 сентября со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила британская газета The Financial Times.

По данным The New York Times, Соединённые Штаты отправили на Украину около 20 ракет ATACMS. Эти боеприпасы не являются новым оружием, и дальность их стрельбы составляет 100 миль (около 160 км). Как пояснят газета, пусковая установка M270 способна вместить две единицы ATACMS, HIMARS — одну.

Ракета ATACMS

© Lockheed Martin Corporation

На прошлой неделе киевский режим подтвердил получение баллистических ракет из Вашингтона. 19 октября в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за передачу нового дальнобойного оружия и заявил, что «украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS».

В этот же день в интервью телеканалу «1 + 1» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал поставку ракет результатом договорённостей лидеров США и Украины. По его словам, Киев будет получать ATACMS на постоянной основе и в значительных количествах.

Российское руководство считает, что американские ракеты не способны повлиять на ситуацию в зоне СВО. В частности, об этом во время пресс-конференции в Пекине заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Соединённые Штаты допустили ошибку, решив поставить Киеву ATACMS.

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«Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется. Но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», — сказал Путин.

Об опасности поставок ВСУ ATACMS и о способах противодействия американским ракетам RT рассказали военные эксперты.

— Насколько опасны ATACMS? Какую угрозу представляют для гражданских и какие военные цели способны поражать?

Главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

— ATACMS по дальности пуска относится к баллистической ракете малой дальности вроде советской «Точки-У». Насколько я могу судить, Киев получил партию ракет, выпущенных в 1990-х годах. У них выходил гарантийный срок, то есть они подлежали списанию. Скорее всего, США отправили Киеву ATACMS block I (MGM 140A). Таких ракет у Вашингтона много, их он и будет передавать киевскому режиму.

Дальность ATACMS block I составляет 165 км. Ракета несёт достаточно массивную боевую часть с 950 суббоеприпасами. По современным меркам недостатком этих ракет является отсутствие спутникового наведения — как и на «Точке-У», там используется инерциальная система. На практике это означает не слишком высокую точность: круговое вероятное отклонение (КВО) ATACMS block I очень большое — 250—300 м.

Пусковой контейнер для ATACMS

Gettyimages.ru

© South Korean Defense Ministry

У современной модификации американской ракеты есть коррекция по GPS, а показатель КВО в несколько раз меньше. При этом недостаточно высокая точность компенсируется наличием кассетной боевой части, которая накрывает поражающими элементами большие площади.

Американцы серьёзно относятся к своему арсеналу тактических баллистических ракет. В последние годы они разрабатывают боеприпас под названием PRSM (Precision Strike Missile) дальностью до 500 км. Как и семейство ATACMS, новая ракета адаптирована под запуск с MLRS и HIMARS. У неё будет современная система наведения. Кроме того, она сможет маневрировать на конечном этапе полёта.

Однако работы по данному боеприпасу ещё не завершены. Непонятно пока и то, в каком количестве США смогут выпускать PRSM. Поэтому в ближайшее время это оружие вряд ли появится у ВСУ.

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин:

— Киев получил не самые современные ракеты. Тем не менее они представляют определённую угрозу для нашей военной инфраструктуры. Дальность 165 км позволяет наносить удары по объектам, которые обеспечивают фронт материальными ресурсами и огневой поддержкой.

Наиболее эффективно кассетное оружие поражает площадные цели. В опасности находятся прежде всего аэродромы армейской авиации на освобождённых территориях.

Кроме того, кассетное оружие «очень удобно» для терроризирования мирного населения. С начала СВО Киев не прекращает беспорядочно обстреливать жилые кварталы того же Донецка. Под ударами ATACMS могут оказаться школы и госпитали.

Помимо этого, существует печальная статистика о том, что до 10% суббоеприпасов кассетного снаряда не детонируют, они так и остаются на земле. Хуже всего, что американцы передали Киеву ракеты с предельным сроком годности. Поэтому вполне вероятно, что доля неразорвавшихся поражающих элементов может превысить 10%. На их поиски и разминирование действительно уйдут годы. Однако американцам и режиму Зеленского на это, конечно же, наплевать.

Ракета ATACMS

© Lockheed Martin Corporation

Военный эксперт Иван Коновалов:

— Несмотря на определённое несовершенство, ATACMS опасны как для военных, так и для гражданских объектов. Больше всего, как мне кажется, ВСУ будут лупить по мирному населению, продолжая целенаправленно обстреливать города. При этом США наверняка поставят режиму Зеленского сотни ракет.

Позиция Вашингтона в очередной раз поражает своим лицемерием и двуличностью. Американцы передают кассетное оружие, прекрасно понимая, какую огромную опасность оно представляет для гражданских. Но всю ответственность они заочно перекладывают на Украину.

В связи с этим понятна негативная реакция представителей трезвомыслящей американской общественности вроде Титуса Пичи. Хоть кто-то за океаном пытается открыто поднимать тему кощунства и двуличности военной поддержки режима Зеленского.

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Нейтрализация неразорвавшихся снарядов займёт уйму времени и обернётся жертвами среди людей. Такой вывод напрашивается из анализа общемировой практики разминирования кассетных снарядов. Прежде всего я имею в виду Вьетнам, который американцы массово обстреливали кассетным оружием.

— Какие меры может принять Россия для защиты военных и гражданских объектов от поражения ATACMS?

Главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

— Появление ATACMS в арсенале противника требует, чтобы наши войска соорудили необходимые укрытия на аэродромах и в местах дислокации войск. Они позволят уберечь как людей, так и технику от поражения многочисленными суббоеприпасами.

Наряду с этим наша армия не должна развёртывать на открытой местности склады с боеприпасами и топливом и вообще всё то, что видят западная разведка и БПЛА противника.

Конечно, ВС РФ имеют необходимые средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО-ПРО, способные перехватывать ATACMS, — это не сложная цель для отечественных ЗРК. Однако к комплексам ПВО-ПРО не стоит относиться как к палочке-выручалочке. Нужно понимать, что возможности любой противовоздушной обороны ограниченные. Это хорошо показывает опыт нынешнего палестино-израильского конфликта. Речь идёт о том, что нападающая сторона может почти единовременно и с разных направлений выпустить большое количество средств поражения, перегрузив тем самым ПВО.

Российские системы ПВО в зоне спецоперации

РИА Новости

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин:

— На самом деле есть достаточно эффективные средства защиты, они используются нашими войсками на всём протяжении линии боевого соприкосновения. Особенно эффективны в перехвате натовских ракет ЗРК «Тор» и «Бук». На ближних дистанциях применяются «Панцири» и средства радиоэлектронной борьбы.

По опыту противодействия европейским крылатым ракетам Storm Shadow можно сделать вывод, что нашим войскам требуются две-три недели на адаптацию. За этот срок определяется тактика обнаружения и перехвата вражеских снарядов. Уверен, что с ATACMS будет такая же история. Тем более это далеко не самое совершенное западное оружие в арсенале киевского режима.