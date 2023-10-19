«Поражена группа пехоты противника»: в группировке «Восток» заявили о срыве ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как рассказали в пресс-центре объединения, в результате поражена группа пехоты противника. Наряду с этим авиация и артиллерия поразили несколько мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также уничтожили пункт управления территориальной обороны.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ сорвали попытку ротации поразделений ВСУ на одном из участков.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группы войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил», — сказал Чехов.

Кроме того, военнослужащие группировки уничтожили две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял противотанковую пушку «Рапира» и шесть миномётных расчётов.

Наряду с этим авиация и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ.

«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки», — сказал Чехов.

Помимо этого, авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки поразили более 100 целей противника.

Как рассказал Савчук, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества авиация и артиллерия поразили штурмовые группы 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки. По данным российских военных, противник потерял на данном направлении более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, огнём из стрелкового оружия сбит беспилотный летательный аппарат в районе Торского. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчётов полевой артиллерии украинских войск.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что авиация нанесла удары по ряду объектов ВСУ.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового», — сказал он.

Кроме того, ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и самолёты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.

В дополнение к этому расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», два миномётных расчёта и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Противник в общей сложности потерял до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа.

Минобороны РФ также показало кадры работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34. Так, в ходе одного из вылетов при помощи авиабомб были уничтожены укреплённые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Как пояснили лётчики, экипаж получил координаты, выполнил расчёты, оценил рельеф местности и выполнил полёт по маршруту на предельно малых высотах.

«За несколько километров до цели выполнили разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели, сброс, уход на предельно малые высоты, возврат на свой аэродром», — рассказал лётчик экипажа Су-34.