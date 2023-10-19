Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ротации ВСУ
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку ротации украинских войск в районе населённого пункта Приютное в Запорожской области.
Об этом информирует ТАСС.
«Понеся потери, противник отступил», — говорится в сообщении.
Также группировка «Запад» ударила по укрытиям двух украинских бригад.
Кроме того, ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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