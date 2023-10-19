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Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ротации ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку ротации украинских войск в районе населённого пункта Приютное в Запорожской области.

Об этом информирует ТАСС.

«Понеся потери, противник отступил», — говорится в сообщении.

Также группировка «Запад» ударила по укрытиям двух украинских бригад.

Кроме того, ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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