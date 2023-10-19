Узнать больше

ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Новомихайловка.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял противотанковую пушку «Рапира» и шесть миномётных расчётов.

Ранее ВСУ потеряли до 115 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении.

Также ВС России уничтожили склад ВСУ на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить