Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Новомихайловка.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял противотанковую пушку «Рапира» и шесть миномётных расчётов.

Ранее ВСУ потеряли до 115 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении.

Также ВС России уничтожили склад ВСУ на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области.