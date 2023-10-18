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На аэродроме в Днепропетровской области: в МО РФ заявили об уничтожении украинского склада авиационных средств поражения

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Сергей Гусаров
ВС России за сутки поразили ряд украинских военных объектов, среди которых склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, располагавшийся на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим поражён ряд командно-наблюдательных пунктов подразделений ВСУ. В центральной части акватории Чёрного моря уничтожен украинский безэкипажный военный катер.
На аэродроме в Днепропетровской области: в МО РФ заявили об уничтожении украинского склада авиационных средств поражения
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 147 районах. Об этом заявили в Минобороны России. Наряду с этим был уничтожен склад авиационных средств поражения.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — сообщили в МО.

В районах населённых пунктов Серебрянка (ДНР) и Малиновка (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в центральной части акватории Чёрного моря.

Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Наряду с этим уничтожен 51 беспилотник.

Обстановка на направлениях СВО

По данным оборонного ведомства за 18 октября, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп 14, 32, 43 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское (Харьковская область) и Сергеевка (ЛНР).

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Авиация и тяжёлые огнемётные системы поразили живую силу и технику 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Надия (ЛНР) и Берестовое (Харьковская область).

По данным МО РФ, ВСУ потеряли в этом секторе до 80 военнослужащих, а также три танка, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», ударам авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Авиация поразила живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады Нацгвардии, 1-й бригады специального назначения и 110-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Как уточнили в ведомстве, противник потерял до 60 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два пикапа. 

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 28, 42, 67 и 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка (ДНР).

В общей сложности противник потерял на этом направлении до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубицу «Мста-Б». 

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Червоное (Запорожская область).

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Авиация поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 107-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Новомихайловка, Павловка и Старомайорское (ДНР).

Противник потерял до 170 военнослужащих, а также два пикапа и противотанковое орудие «Рапира».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).

Наряду с этим в районе Успеновки (Запорожская область) поражены живая сила и техника 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ.

Суммарные потери противника за сутки в этом секторе составили до 85 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица М119 производства США. 

Кроме того, на Херсонском направлении пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп в районах н. п. Подстепное и Пойма (Херсонская область). Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.

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