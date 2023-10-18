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Путин: у контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении нет результата

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет.

По его словам, Вооружённые силы Украины начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление — теперь на Херсонском направлении.

«Результата нет пока, потери есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях», — отметил глава государства.

По словам Путина, на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.

13 октября российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

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