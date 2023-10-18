Путин: у контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении нет результата

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет.

По его словам, Вооружённые силы Украины начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление — теперь на Херсонском направлении.

«Результата нет пока, потери есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях», — отметил глава государства.

По словам Путина, на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.

13 октября российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.