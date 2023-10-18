Узнать больше

Путин: на Украине задумываются о переговорном процессе, но этого недостаточно

Короткая ссылка
На Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики... которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, говорят о том, что нужно решать эти проблемы путём мирных переговоров», — заявил Путин.

Он назвал такую трансформацию правильной.

«За это похвалю. Но этого недостаточно», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить