Путин: на Украине задумываются о переговорном процессе, но этого недостаточно
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики... которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, говорят о том, что нужно решать эти проблемы путём мирных переговоров», — заявил Путин.
Он назвал такую трансформацию правильной.
«За это похвалю. Но этого недостаточно», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.