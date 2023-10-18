Путин: на Украине задумываются о переговорном процессе, но этого недостаточно

На Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики... которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, говорят о том, что нужно решать эти проблемы путём мирных переговоров», — заявил Путин.

Он назвал такую трансформацию правильной.

«За это похвалю. Но этого недостаточно», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.