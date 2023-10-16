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Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
  • РИА Новости

Он напомнил, что результатов атак ВСУ с 4 июня нет.

«Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Также российский лидер сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

По его словам, для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины.

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