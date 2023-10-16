Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что результатов атак ВСУ с 4 июня нет.

«Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Также российский лидер сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

По его словам, для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины.