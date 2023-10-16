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Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины

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Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины.
Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины
  • kremlin.ru

Путин отметил, что российские власти всегда говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. По его словам, безопасность для всех должна быть одинаковой.

«В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», — сказал президент России.

По его словам, администрация США ещё в 1991 году заявляла Москве, что не будет расширения НАТО на восток.

Российский лидер отметил, что после этого состоялось пять волн расширения и каждый раз Россия высказывала свои озабоченности.

«Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Всё, до свидания», — сказал Путин.

По словам президента, «с такими людьми очень трудно вести диалог».

Путин напомнил, как «долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы», в результате был достигнут компромисс и подписаны документы, но в США к власти пришла другая администрация и «выбросила всё в помойку, как будто и не было этих договорённостей».

«А как же договариваться, если каждая администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля всё начинать?» — сказал он.

Путин подчеркнул, что одним из ключевых моментов является обеспечение равной безопасности для всех. По его словам, Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство.

«Если мы считаем, что расширение НАТО за счёт Украины создаёт для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал он.

Ранее Путин не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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