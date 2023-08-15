Путин допустил интеграцию стран НАТО с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент России Владимир Путин не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению российского лидера, США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР.

«Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS», — подчеркнул он.

Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР.

Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.

В свою очередь, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая.

Он отметил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.