Путин допустил интеграцию стран НАТО с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе
По мнению российского лидера, США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР.
«Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS», — подчеркнул он.
Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР.
Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.
В свою очередь, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая.
Он отметил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.