Столтенберг: ожидается, что к 2035 году у КНР будут боеголовки, способные достичь Европы
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«Понятие безопасности — оно глобальное, а не региональное. Мы ожидаем, что у Китая к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок на ракетах, способных достичь США и Европы, территории НАТО», — цитирует его ТАСС.
В коммюнике НАТО говорилось, что углубление сотрудничества Москвы и Пекина противоречит интересам альянса.
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.