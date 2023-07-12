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Столтенберг: ожидается, что к 2035 году у КНР будут боеголовки, способные достичь Европы

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В НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: ожидается, что к 2035 году у КНР будут боеголовки, способные достичь Европы
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Понятие безопасности — оно глобальное, а не региональное. Мы ожидаем, что у Китая к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок на ракетах, способных достичь США и Европы, территории НАТО», — цитирует его ТАСС.

В коммюнике НАТО говорилось, что углубление сотрудничества Москвы и Пекина противоречит интересам альянса.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.

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