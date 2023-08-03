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Посол КНР: НАТО стало главной причиной обострения украинского кризиса

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Альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, НАТО 30 лет разрушает стабильность и насаждает сепаратизм.

«Пять расширений на восток серьёзно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР.

Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.

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