Узнать больше

Пентагон: США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу CNN, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы», — сказал министр обороны.

При этом он добавил, что такая угроза «не является неминуемой», однако необходимо продолжать поддерживать надёжные силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив.

Также сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн выразил озабоченность антикитайскими санкциями США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить