Узнать больше

Патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив

Короткая ссылка
Патрульный противолодочный самолёт P-8A Военно-морских сил США пролетел над Тайваньским проливом.
Патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота США на своём сайте.

«Самолёт P-8A Poseidon ВМС США 13 июля совершил перелёт над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное событие демонстрирует приверженность США поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Тайваня 24 июня зафиксировали приближение к острову 19 самолётов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань — главная проблема в отношениях США и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить