Патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив

Патрульный противолодочный самолёт P-8A Военно-морских сил США пролетел над Тайваньским проливом.

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота США на своём сайте.

«Самолёт P-8A Poseidon ВМС США 13 июля совершил перелёт над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное событие демонстрирует приверженность США поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Тайваня 24 июня зафиксировали приближение к острову 19 самолётов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань — главная проблема в отношениях США и Китая.