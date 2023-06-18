В Китае назвали Тайвань главной проблемой в отношениях с США

Тайвань — главная проблема в отношениях США и Китая, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с главой Госдепа Блинкеном.

«Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск», — цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что КНР призывает США следовать принципу одного Китая и три совместных коммюнике, а также не поддерживать независимость Тайваня.

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.