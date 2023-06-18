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Глава МИД КНР: отношения Китая и США упали до самого низкого уровня

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Китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипсвязей между странами, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
Глава МИД КНР: отношения Китая и США упали до самого низкого уровня
  • AP

«На текущий момент отношения Китая и Соединённых Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее подвергла критике статью Bloomberg, в которой говорилось о провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между КНР и США произойдёт военный конфликт, то его причиной будут провокации Вашингтона.

Глава китайского МИД Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.

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