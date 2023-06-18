Глава МИД КНР: отношения Китая и США упали до самого низкого уровня
- AP
«На текущий момент отношения Китая и Соединённых Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует его ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее подвергла критике статью Bloomberg, в которой говорилось о провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между КНР и США произойдёт военный конфликт, то его причиной будут провокации Вашингтона.
Глава китайского МИД Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.