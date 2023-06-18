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МИД КНР: провокации Вашингтона могут привести к военному конфликту Китая и США

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подвергла критике статью Bloomberg, в которой говорилось о провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между КНР и США произойдёт военный конфликт, то его причиной будут провокации Вашингтона.
МИД КНР: провокации Вашингтона могут привести к военному конфликту Китая и США
  • AP

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии», — приводит РИА Новости слова Чуньин в Twitter.

Она отметила, что гипотетический военный конфликт США и КНР не будет вызван провокациями Китая.

«Скорее он будет вызван военными кораблями и самолётами США рядом с территорией Китая», — написала представитель.

Дипломат добавила, что в отношениях с Китаем главным правилом является взаимное уважение.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу КНР.

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