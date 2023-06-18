МИД КНР: провокации Вашингтона могут привести к военному конфликту Китая и США
- AP
«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии», — приводит РИА Новости слова Чуньин в Twitter.
Она отметила, что гипотетический военный конфликт США и КНР не будет вызван провокациями Китая.
«Скорее он будет вызван военными кораблями и самолётами США рядом с территорией Китая», — написала представитель.
Дипломат добавила, что в отношениях с Китаем главным правилом является взаимное уважение.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу КНР.