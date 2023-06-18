МИД КНР: провокации Вашингтона могут привести к военному конфликту Китая и США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подвергла критике статью Bloomberg, в которой говорилось о провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между КНР и США произойдёт военный конфликт, то его причиной будут провокации Вашингтона.

AP