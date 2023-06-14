Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Цинь Ган в разговоре с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство в дела Китая

Короткая ссылка
Глава китайского МИД Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.
Цинь Ган в разговоре с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство в дела Китая
  • AP
  • © Michael Kappeler

«Цинь Ган отметил, что с начала года китайско-американские отношения столкнулись с новыми трудностями и вызовами», — говорится в сообщении китайского Министерства иностранных дел.

Цинь Ган также разъяснил позицию Пекина проблеме Тайваня, подчеркнув, что США должны уважать её и прекратить попытки «подорвать суверенитет Китая во имя конкуренции».

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применение силовых методов при необходимости.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить