Цинь Ган в разговоре с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство в дела Китая

Глава китайского МИД Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.

«Цинь Ган отметил, что с начала года китайско-американские отношения столкнулись с новыми трудностями и вызовами», — говорится в сообщении китайского Министерства иностранных дел.

Цинь Ган также разъяснил позицию Пекина проблеме Тайваня, подчеркнув, что США должны уважать её и прекратить попытки «подорвать суверенитет Китая во имя конкуренции».

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применение силовых методов при необходимости.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.