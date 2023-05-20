Тайвань ведёт переговоры с США о поставках вооружений

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.

Об этом сообщает ТАСС.

«Помощь со стороны США обусловлена в основном пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках», — сказала Инвэнь.

Она также отметила, что на данный момент органы нацбезопасности и оборонное ведомство Тайваня обсуждают с Вашингтоном виды поставляемых вооружений.

Ранее в Пентагоне заявили, что США скоро предоставят Тайваню существенную военную помощь.

Экс-министр обороны Тайваня Фэн Шикуань, в свою очередь, заявил, что за помощь со стороны США придётся платить немыслимую цену.

Также официальный представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй рассказал, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.