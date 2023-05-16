Китай активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия Тайваню
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«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня», — цитирует его ТАСС.
Кэфэй также заявил о готовности китайской армии пресечь любые попытки вмешательства внешних сил в ситуацию вокруг китайского региона.
Вместе с этим он добавил, что попытки сепаратистов обособить остров от материкового Китая при помощи оружия Соединённых Штатов «заведут их в глухой тупик».
Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.