Китай активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия Тайваню

Официальный представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня», — цитирует его ТАСС.

Кэфэй также заявил о готовности китайской армии пресечь любые попытки вмешательства внешних сил в ситуацию вокруг китайского региона.

Вместе с этим он добавил, что попытки сепаратистов обособить остров от материкового Китая при помощи оружия Соединённых Штатов «заведут их в глухой тупик».

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.