Экс-министр обороны Тайваня Фэн: за помощь со стороны США придётся платить немыслимую цену

Тайвань заплатит «немыслимую» цену в случае принятия бесплатной военной помощи США.

Об этом заявил бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань.

«Если вы вдруг получаете такую «бесплатную» помощь, вам нужно заплатить определённую немыслимую цену», — приводит его слова издание South China Morning Post.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Bloomberg сообщил, что Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.