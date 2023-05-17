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Байден заявил, что вскоре может встретиться с лидером КНР

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Президент США Джо Байден заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
Байден заявил, что вскоре может встретиться с лидером КНР
  • AP
  • © Evan Vucci

«Достаточно скоро мы встретимся», — сказал американский президент журналистам, его цитирует РИА Новости.

Агентство уточняет, что он сказал это, выходя из комнаты, где общался с прессой.

Как ранее сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.

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