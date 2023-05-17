Байден заявил, что вскоре может встретиться с лидером КНР

Президент США Джо Байден заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Достаточно скоро мы встретимся», — сказал американский президент журналистам, его цитирует РИА Новости.

Агентство уточняет, что он сказал это, выходя из комнаты, где общался с прессой.

Как ранее сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.