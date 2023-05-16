В Пентагоне заявили, что США скоро предоставят Тайваню существенную военную помощь
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Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.
«Я удовлетворён тем, что Соединённые Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств [по линии утвержденных расходов на оборону], предоставленным [американскому] президенту [Джо Байдену] конгрессом [США] в прошлом году», — цитирует его ТАСС.
Остин не уточнил, какие именно вооружения войдут в пакет военной помощи.
Ранее представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.
Bloomberg ранее сообщил, что Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.