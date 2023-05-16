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В Пентагоне заявили, что США скоро предоставят Тайваню существенную военную помощь

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США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В Пентагоне заявили, что США скоро предоставят Тайваню существенную военную помощь
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.

«Я удовлетворён тем, что Соединённые Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств [по линии утвержденных расходов на оборону], предоставленным [американскому] президенту [Джо Байдену] конгрессом [США] в прошлом году», — цитирует его ТАСС.

Остин не уточнил, какие именно вооружения войдут в пакет военной помощи.

Ранее представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.

Bloomberg ранее сообщил, что Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.

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