Китай выступил за мирное воссоединение с Тайванем, но не исключает применение силы

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применение силовых методов при необходимости.

Об этом он сказал на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Китай должен быть и будет воссоединён. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы», — заявил Ли Шанфу, слова которого приводит ТАСС.

Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, то военные КНР не будут колебаться ни секунды, подчеркнул министр.

«Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило», — заявил он.

Первопричиной напряжённости в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйской администрации заручиться иностранной поддержкой, отметил Ли Шанфу, добавив, что некоторые иностранные силы пытаются сдерживать Китай с помощью Тайваня.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.