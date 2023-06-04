Китай выступил за мирное воссоединение с Тайванем, но не исключает применение силы
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Об этом он сказал на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Китай должен быть и будет воссоединён. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы», — заявил Ли Шанфу, слова которого приводит ТАСС.
Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, то военные КНР не будут колебаться ни секунды, подчеркнул министр.
«Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило», — заявил он.
Первопричиной напряжённости в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйской администрации заручиться иностранной поддержкой, отметил Ли Шанфу, добавив, что некоторые иностранные силы пытаются сдерживать Китай с помощью Тайваня.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.